Son Dakika
HDP'NİN İSTANBUL KONGRESİ'NDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
İSTANBUL,() HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti. HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi gerçekleştirildi. Program...
GÜNDEM 04.11.2019, 12:15
İSTANBUL,() HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti.
HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi gerçekleştirildi. Program öncesi salona giren bir grup, Suriye'nin kuzeyinde YPG-PKK'nın işgal ederek demografik yapısını bozduğu ve ismine de Rojava dediği bölgeye atıfta bulunarak "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları attı. Program başlamadan önce salondakiler ayağa kalkarak PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu. Polis, Kongre yapılan salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-"Rojava" sloganı atarak içeriye girenler
- Saygı duruşu
-Kongrede halay çekenler
-Detaylar
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5