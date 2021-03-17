HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Karar okunmadan önce TBMM Genel Kurulu'na gelen AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy "otokrasiye karşıyım" diyerek protestoda bulundu.



Gergerlioğlu "Bugün Meclis'te direnebildiğim kadar direneceğim. Çünkü yapılan milli iradeye saldırıdır" demişti. Kararın ardından HDP'li milletvekillerinin TBMM'de protestosu yaşandı. Gergerlioğlu da kararı tanımadığını ve Genel Kurul'dan çıkmayacağını açıkladı. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e düştü.



AK Partili eski milletvekilinden Meclis'te Gergerlioğlu protestosu



Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?



Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'ten çıkmıyor

VEKİLLİĞİ ÖNCESİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLARA CEZA VERİLDİ

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı ve dosya Meclise gönderildi.



Gergerlioğlu hakkında verilen yargı kararı Meclis'te okundu. Böylece Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüş oldu.



Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.