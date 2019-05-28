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HDP'li Buldan: Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm çizgisine evirilecektir

  HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin...

HDP'li Buldan: Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm çizgisine evirilecektir

 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, cezaevlerindeki bazı mahkûmların gerçekleştirdiği açlık grevlerinin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 2 gün önce sona erdiğini açıkladı. Açlık grevlerinin daha fazla can kaybı yaşanmadan tamamlanmasının demokratik kamuoyunu umutlandıran bir gelişme olduğunu kaydeden Buldan, "Artık şunu herkes bilmelidir ki; halkların taleplerine asla karşı durulamaz. Halklar da şunu iyi bilmektedir; direnmek yaşanmaktır, yaşanmak direnmektir" dedi.
Buldan, Türkiye merkezli bölgesel sorunların çözülmesi imkânının, diyalog kurularak ortaya çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu anlamda gerekli adımların atılması, hükümet ve devlet başta olmak üzere tüm siyaset kurumunun, parlamentonun ve demokratik kamuoyunun önünde önemli bir görev ve sorumluluk olarak durmaktadır. Tek adama dayanan baskıcı yönetim anlayışıyla, demokratik toplum iradesini yok sayan zihniyetle, güvenlikçi politikalarla, hukuk dışılıkla, ülkenin yönetilemeyeceği demokratik talebin bastırılamayacağı görülmelidir. Tüm sorunların çözümü, ancak ve ancak demokratik siyasetle, diyalog ve demokratik müzakereyle, toplumsal uzlaşıyla mümkündür. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır."

Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()

 

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