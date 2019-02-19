Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

HDP'li Buldan: Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı?

HDP'li Buldan: Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı? HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, "Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Türkiye’yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Halka hesap vermeleri gerekirken utanmadan...

HDP'li Buldan: Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı?

HDP'li Buldan: Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, "Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Türkiye’yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Halka hesap vermeleri gerekirken utanmadan 6 milyon seçmene 'terörist' diyorlar. Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmez mi?" dedi.
Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'lilerin, cezaevinde başlattıkları açlık grevlerine dikkat çeken Pervin Buldan, "Hukuku dışlamaya dayalı bir yönetim biçimi karşımıza çıkmaktadır. Demokratik hak ve özgürlüklere, demokratik siyasete, parlamentonun iradesine darbe yapıldıysa, ülke yarı açık cezaevine dönüştürüldüyse bunun ardında yatan tecrit sistemidir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP'ye karşı yoğun bir baskı olduğunu öne sürerek, "Sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri için arkadaşlarımıza polislerini salıyorlar. Her bir vekilimizin karşısına polis ordusunu yığdılar. Fiziki saldırılarda bulundular. Saldırılar sadece vekillere değil çocuklara kadar uzandı" diye konuştu.
Türkiye'yi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyük bir ekonomik krizin beklediğini savunan Buldan şöyle dedi:
"Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Türkiye’yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Halka hesap vermeleri gerekirken utanmadan 6 milyon seçmene 'terörist' diyorlar. Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmez mi? Yakında 'tek soğan, tek patates, tek biber' derlerse şaşırmayın. Bu rejim, seçim sonrası halkın sırtına büyük vergiler yüklemeyi planlıyor. Seçimden sonra AKP-MHP ittifakının ajandası zam yağmurları olacak. Bakın söylemedi demeyin; Kriz tırmanacak, işsizlik ve yoksulluk artacak. Şimdi 31 Mart'a kadar günü kurtarmanın peşindeler."
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328