HDP EŞ BAŞKANI PERVİN BULDAN OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL -

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Sultanbeyli'de kullandı.

Pervin Buldan oyunu kullanmak için saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'na geldi. Buldan oyunu 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Buldan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Demokratik bir seçim olmasını temenni ettiğini belirten Buldan, “Bugün seçimlere çok büyük bir ilgi var. Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Herkesin özgür iradesiyle oy kullanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Pervin Buldan okula gelmesi

-Oyunu kullanması

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler



