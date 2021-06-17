HDP binasında silahlı saldırı: Deniz Poyraz hayatını kaybetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İzmir'deki binalarına saldırı yapıldığını duyururken, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi" açıklamasını yaptı. HDP'nin basın bürosundan yapılan açıklamada parti görevlisi Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

HDP'nin İzmir-Konak ilçesindeki binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, sokağa tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Şüpheli, içeri giren emniyet mensupları tarafından yakalandı.

Saldırı, HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" sözleriyle duyuruldu.

Saldırının duyurulmasından sonra yapılan açıklamada ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplandı. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" denildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

HDP'den yapılan açıklamada, partinin çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."

Valilik'ten açıklama

İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

HDP il binasına saldıran Onur Gencer'in ilk ifadesi

HDP İzmir İl Binası'na saldıran ve bir kişiyi öldüren zanlı Onur Gencer ilk ifadesinde kimse ile bağlantısının olmadığını iddia etti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, terörle Mücadele Şubesi'nde tutulan saldırgan Onur Gencer ilk ifadesinde ise "Kimse ile bir bağlantı