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HDP Binasında katledilen Deniz Poyraz'ı binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı

HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. HDP yöneticileri, "Sana sözümüz olsun mücadele bayrağını yere düşürmeyeceğiz" dediler.

GÜNDEM 18.06.2021, 18:05 Murat Aydın
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HDP Binasında katledilen Deniz Poyraz'ı binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı

HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kadifekale Camii’nde yapılan cenaze törenine Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDP milletvekilleri, PM ve MYK üyeleri, parti yöneticileri ile çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcisi ve binlerce kişi katıldı.

Törende konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katliamı kınayarak dayanışma ve destek duygularını paylaştı. Yapılan konuşmalarda “Bu kurşunlar sadece Kürtlere ve HDP’ye değil hepimize, kardeşliğimize, beraberliğimize sıkıldı” denildi.

Daha sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan şunları söyledi:

Sancar: Sorumlu bu ortamı yaratan iktidardır

Serê me hemûyan sax be, serê gelê Kurd sax be. Dün İzmir İl Örgütümüze alçakça bir saldırı yapıldı, dün Deniz kardeşimiz kalleşçe katledildi. Bu cinayet bu katliam planı göz göre göre geldi. Karşımızda bir çete, mafya, soygun, talan ve kan düzeni var. Bu düzeni ayakta tutan iktidarın harcı da Kürt düşmanlığı, demokrasi ve özgürlük düşmanlığıdır. Bu iktidar ve yandaşlarının yarattığı nefret ortamı; sürekli bizleri, Kürt halkını, onun temsilcilerini ve demokrasi güçlerini hedef gösteren sözcüleri bu cinayetin zeminini kendi elleriyle hazırlamışlardır. Sorumlu bu ortamı yaratan iktidarın ta kendisidir. Hiç kimse buna münferit bir olay, bir meczubun saldırısıdır demesin. Bunu kim derse bilin ki bu planın ortağıdır, bu cinayetin sorumlusudur. Ortada planlı, bilinçli ve örgütlü bir kaos planı var.

Bizimle baş edemeyecekler, her yerde dimdik ayaktayız

Bu kaos planını yine en önce Kürtlerin kanını dökerek hayata geçirmek istiyorlar. Bütün demokrasi güçlerini susturmak için önce Kürtlere saldırıyorlar, önce HDP’ye saldırıyorlar. Siyasette baş edemediler, mahkemelerde baş edemediler ve şimdi eli kanlı katillerini devreye soktular, yine baş edemeyecekler. Mahkemelerde de siyaset meydanlarında da halkımızla birlikte her yerde dimdik ayaktayız, mücadelemizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Deniz Poyraz bu mücadelenin en güzel sembollerinden biridir, onun arzuladığı barışı ve hasretini çektiği yeni yaşamı hep birlikte getireceğiz.

Deniz’in hayallerini mutlaka gerçekleştireceğiz

Deniz kardeşim sana söz veriyoruz; senin hayallerini mutlaka hayata geçireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Demokrasi güçleri, Türkiye’nin emek güçleri, halkların özgürlük isteyen bireyleri, bütün halkların özgürlük isteyen temsilcileri bir araya geliyoruz bu özgürlüğü daha da büyüteceğiz. Bu yalan ve talan düzenine mutlaka son vereceğiz. Ben konuşmama Sevgili Deniz’in annesinin sözleriyle son vereceğim; Bir Deniz gitti, bin Deniz geliyor. Hepimizin başı sağ olsun, hiçbir şekilde yılmayacağız, ne davalar ne de cinayetler bizi yıldırabilir. Yolumuzu inançla kararla yürüyeceğiz ve mutlaka kazanacağız.

Buldan: Deniz yoldaşımızın devrettiği bayrağın taşıyıcısı olacağız

Bu görüntünün, bu dayanışma duygusuyla buraya gelerek bize güç veren arkadaşlarımızın görüntüsünün geleceğimizi, Türkiye’nin demokratik siyasetini yeniden şekillendireceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bizi ayırmak isteyenlere karşı, AKP’ye biat etmeyenleri bu ülkede düşman gibi göstermeye çalışanlara karşı, AKP gibi düşünmeyenleri, ona itiraz edenleri her gün susturmaya çalışanlara karşı daha fazla bir arada olmak, daha fazla dayanışmak ve daha mücadele etmek için bugün bir arada olmak önemliydi. Bugün acımız büyük, genç bir arkadaşımızı birazdan sonsuzluğa uğurlayacağız. Deniz yoldaşımızın bize bıraktığı mirasın, Deniz yoldaşımızın bize devrettiği bayrağın taşıyıcısı olacağımıza kadınlar olarak bir kez daha söz veriyoruz. Onun bize bıraktığı mirası asla yerde bırakmayacağız, onun bize bıraktığı bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz.

Bu katliamın arkasında güçler vardır, arkasında bağlantılar vardır

Dün İzmir İl Örgütümüzde çok alçakça bir katliam yaşandı. O katliamı bilerek ve isteyerek planlı bir şekilde devreye sokanlar şunu bilsinler ki; bu katliam tek bir kişinin ve tek bir katilin ortaya koyduğu bir katliam değildir. Arkasında güçler vardır, arkasında bağlantıları vardır. Attığı tweetlerden, çektiği resimlerden ve gönderdiği mesajlardan zaten bunu anlıyor ve biliyoruz. Ancak bugün, bu katil hiçbir şekilde herhangi bir bağlantısı olup olmadığı soruşturulmadan apar topar tutuklanmıştır. Bu ülkede tweet atan gençlerimiz öğrencilerimiz, bir basın açıklamamıza katılan partili arkadaşlarımız, her gün sokaklarda milletvekillerimiz ve bu ülkedeki siyasetçiler gözaltına alındığında günlerce gözaltında tutulup kimlerle bağlantısı olduğu soruşturulurken; bu katil kimlerden emir aldığı, eline silahı kimin verdiği, emri kimden aldığı hiçbir şekilde soruşturulmadan tutuklamaya sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

Bu provokasyon değil doğrudan HDP ve Kürtlere yapılmış bir operasyondur

İşte bir kez daha bize gösteriyor ki bu saldırı tek başına yapılan bir iş değil, organize ve planlı bir iştir. Hiç kimse bir provokasyon olduğu hikayesini bize anlatmasın. Bu asla bir provokasyon değildir. Bu direkt HDP’ye, Kürtlere yapılan bir operasyon ve katliamdır. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Biz bu katliamın gerçekleşeceğini daha önce yapılan açıklamalardan gördük. “Bu daha iyi günlerinizdir” diyen Cumhurbaşkanının bu ifadelerinden gördük. Her gün grup toplantılarında, TV programlarında HDP’ye küfür edenler ve HDP’ye hareket edenler bu cinayetleri organize edenlerdir, bu cinayetleri işletmeye insanları özellikle teşvik edenlerdir.

Cinayeti işleyen kapatma davasını açan zihniyetle aynıdır

Biz biliyoruz ki bu cinayeti işleyen zihniyetle HDP’ye kapatma davası açan zihniyet aynı zihniyettir. Bugün Ankara’da görülen Kobanî Davası bu zihniyetin ürünüdür. Bizler ne pahasına olursa olsun, demokratik siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi de özgürlükleri de adaleti ve barışı da bizler getireceğiz. Bunun sözünü Sevgili Deniz’e bir kez daha veriyoruz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum, halkımızın başı sağ olsun.

#Deniz Poyrakz #HDP #cenaze
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