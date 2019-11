Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yalan ve iftiralara karşı hukuki süreç başlatıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü, Berat Albayrak'ın 'Ordu İş Dünyası Buluşması' programındaki konuşmasının içeriğinin bazı internet sitelerince çarpıtılarak, "Berat Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlığı ile haberleştirildiği kaydedildi. Bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denildi.



Açıklamada, Bakan Albayrak'ın konuşmasından "İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz" alıntısı yapıldı. Bakan Albayrak'ın, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları sırasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı belirtildi.



Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü:



"Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir. Üzüntüyle görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Samsun’da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 'Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

ANKARA, () -