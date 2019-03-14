HAYATA DÖNÜŞ DAVASI: SANIKLAR İFADE VERDİ

*MAHKEME TELSİZ GÖRÜŞMELERİNİ İLİŞKİN KAYITLARI İSTEDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 yıl önce “Hayata Dönüş Operasyonu'nda" 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davada, ifade veren tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Telsiz görüşmelerine ilişkin kayıtların Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve İl Jandarma Komutanlığı İl Yönetim Merkezi'nden istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

36. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 36. duruşmada 7 tutuksuz sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi. Sanıklardan Ramazan Baygın olay tarihinde arama kurtarma taburunda görevli olduğunu, operasyonla ilgili eğitim almadığını, rahatsızlananları ambulansa taşımakla görevli olduğunu belirtti. Sanık Baygın, "Cezaevine girmedim. Ben de silah yoktu" dedi. Sorular üzerine Baygın, tabur komutanının ismini hatırlamadığını, olayın üzerinden 18 yıl geçtiğini belirtti.

"BEN FİİLİ MÜDAHALEDE BULUNMADIM"

Sanık Musa Karakuş da, "Özel harekat taburunda görev yapıyordum. Otobüslerle İstanbul'a geldik ve Hasdal Kışlası'nda kaldık. Ben olay günü cezaevi dış avlusu ile cezaevi arasında ikisinin ortasındaydım. Ortalık ana baba günüydü. Ben fiili müdahalede bulunmadım. Cezaevinin içine giren ekibin içinde yer almadım. Benim görevim firar edecek mahkumlara ve dışardan gelecek saldırılara karşı tedbir almaktı. Benim beylik silahım yanımda değildi, Ankara'da birliğimde bırakarak İstanbul'a gitmiştim" dedi.

"CEZAEVİNE HİÇ GİRMEDİM"

Sanık Mustafa Karaca da olay tarihinde İstanbul'a geçici göreve gittiğini belirterek, "Bayrampaşa Cezaevi'nin dışında güvenlik önlemi aldık. Yağmur vardı, iş makinaları cezaevine girip çıkıyordu. Cezaevinde ne gibi olaylar vardı bilmiyorum. Cezaevine hiç girmedim. Görevimiz dışardaki emniyeti sağlamaktı. Sivil vatandaşların içeri girmesini engellemekti. İstanbul'a 2-3 gün önceden geldim. Hasdal'da kaldık. Operasyon ile ilgili eğitim verilmedi" diye konuştu. Sanık Faruk Ağaoğlu da cezaevi dışında araçların güvenliğini sağladıklarını belirterek, operasyona katılmadığını söyledi. Sanıkların ifade vermesinin ardından taraf avukatlarının talepleri alındı.

"TELSİZ KAYITLARI İSTENDİ"

Sanıklardan Hakan Aydın hakkında çıkartılan yakalama müzekkeresinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, telsiz görüşmelerine ilişkin kayıtların Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve İl Jandarma Komutanlığı İl Yönetim Merkezi'nden istenmesine karar verdi. Ankara Özel Asayiş Birliğinin olay günkü telsiz kodunun Ankara Özel Asayiş Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan

ayrı ayrı yazı yazılarak istenmesine karar veren mahkeme heyeti sanıkların ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

