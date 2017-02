HAVAYOLU PİLOTLARI VAKFI'NDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Haber: Faik KAPTAN - Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul

Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı (PİLVAK), Kızılay işbirliği ile ilki geçen yıl yapılan kan bağışı kampanyasını bugün Atatürk Havalimanı'nda bir kez daha başlattı.

TAV Havalimanları İşletmesi ev sahipliğinde, "Hayatınız kanatlarımızın altında" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'nda bir stand kuruldu. 3 gün sürecek olan kampanya öncesinde gazetecilere açıklama yapan PİLVAK Başkanı Hüseyin Belpınar, kana sürekli ihtiyacın olduğunu belirterek, "Kan bağışı insanın vücudunun yenilenmesi açısından çok faydalı. Peygamber Efendimiz'in de bir sünneti. Hem insan sağlığına faydası hem de ihtiyaç sahipleri açısından önemli bir hizmet. Bu açıdan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise kan bağışında bulunan pilotlara, tüm havalimanı çalışanlarına ve yolculara teşekkür etti. Kan verme bilincinin her yıl önemli bir oranda arttığını kaydeden Can, "Kan bağışında son yıllarda ciddi bir artış var. Amaç insana hizmet. Aldığımız kanlar yine bu topluma hizmet veriyor. Kan, yapılamayan tek ilaç. Devamlı kan bağışçısı kazanmak bizim için daha önemli" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan kaptan pilot Selçuk Cengiz ise daha öncede kan verdiğini anımsatarak "Bugün kan kampanyasını tesadüfen öğrendim. Hem sağlığımız için hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için mutluyuz" dedi.

Airbus A330 pilotu olan Kaptan pilot Perihan Işık ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında burada bulunduğunu belirterek, Türkiye'de kan verme oranının erkeklerde yüzde 86, kadınlarda ise yüzde 14'de kaldığını öğrendik. Bu noktada öncü olmak istedim. Tüm kadınları kan vermeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kadın Pilot Perihan Işıl'ın konuşması

-Erkek Pilot Selçuk Cengiz'in konuşması

-Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın konuşması

-Hüseyin Belpınar konuşması

-Kan verme görüntüleri

-Genel ve detaylar