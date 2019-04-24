Havaya ateş edip polisten kaçan 2'si cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalandı

ANKARA'da, polis tarafından takip edilen 3 şüpheli, takip edildiklerini anlayınca otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu kaza yapan ve yaya olarak kaçmaya devam ederken havaya silahla ateş açan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yaptıklarından şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, bindikleri sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaşanan kovalamacanın sonunda Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı üzerinde kaza yaptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, tabancayla havaya ateş etti.



BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip geldi. Şüphelilerin bir siteye saklandığını tespit eden ekipler, bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler H.M, T.M. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındılar.



Şüphelilerden H.M. ile T.M'nin cezaevi firarisi oldukları saptandı.

Görüntü dökümü:

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Bulunan silahtan görüntü

- Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-