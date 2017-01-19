HAVALİMANINDA SİKKELER İLE YAKALANAN SURİYELİ'YE 2 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'ndan Stockholm'e giderken üzerinde sikkelerle yakalanan Suriyeli Salwa Jerbakah, “Yurtdışına kültür ve tabiat varlıklarını çıkarmaya teşebbüs etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırıldı.



HAVALİMANINDA GÖZ ALTINA ALINDI

Suriyeli evli ve üç çocuk annesi Salwa Jerbakah'ın(36), 9 Nisan 2015 tarihinde İsveç'in Stockholm kentine gitmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline geldi. Jerbakah çantasında uçağa binmeden önce son arama noktasında fazla para ve altın olduğu fark edildi. Polis, Jerbakah'ı gözaltına aldı. Jerbakah, polise verdiği ifadesinde 3 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, sikkeleri Beyrut'tan aldığını, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Jerbakah, Stockholm'e uçtu.



SAVCILIK 12 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, Jerbakah'ın valizlerinde 173 sikke ele geçirildiği ve şüphelinin söz konusu sikkeleri Beyrut'tan aldığını ve Stocholm şehrinde lokanta açmak için yanında götürdüğünü, yaptığının suç olduğunu bilmediğini beyan ettiği belirtildi. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'nden sikkelerle ilgili bilirkişi raporu alındığı belirtilen iddianamede, rapor sonucunda 10 altının yurt içinde alımı ve satımı yasak olan Osmanlı sikkesi olduğu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığının anlaşıldığı aktarıldı. Raporda ayrıca, şüphelinin valizinde ele geçirilen tarihi 2 Fransız, 1 Rus, 7 İngiltere Krallığı ve 2 İran altın sikkesinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu ve diğer 151 altın sikkenin ise taklit olduğu kaydedildi. Savcılık, Jerbakah'ın "Kültür ve tabiat varlıklarını yurtdışına çıkarmak" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Selwa Jerbakah katılmazken, avukatı Cevat Çil hazır bulundu. Avukat Çil, “Müvekkil Suriye'de yaşanan savaştan kaçmıştır. Babası o sırada Türkiye'de olduğu için Türkiye'ye gelmiştir. O sırada İsveç'e sığınma talebinde bulunmuştur. O sırada tüm mal varlığını paraya çevirdiği için havalimanında o şekilde yakalanmıştır. Dava konusu edilen 10 adet sikkenin tarihi eser vasfında olduğunu müvekkil bilmemektedir. Kendisi Suriye uyruklu yabancı bir kişidir.Suç işleme kastı yoktur. Müzelik değer dışındaki tüm altınların müvekille iadesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanığı “Yurt dışına kültür ve tabiat varlıklarını çıkarmaya teşebbüs etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, el konulan suça konu metaryallerin tamamını müze müdürlüğüne gönderilmesine hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçen sikkelerin fotoğrafı