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HAVALİMANINDA BİLET KUYRUĞU

  İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, () İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda...

HAVALİMANINDA BİLET KUYRUĞU

 

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, ()

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Trabzon'dan geldiğini ve Almanya'ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, “Uçağımız dün Trabzon'dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30'da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyızö dedi.

KUYRUKTA BEKLİYORLAR

4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay ise şunları söyledi: “Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim ödedi. Yolculardan Sebahattin Yıldırım ise, “Dün 12.40'da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:



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-Yolculardan röportajlar



-Kuyruktan görüntüler



-Detay görüntüler

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