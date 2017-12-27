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HAVALİMANI TUVALETİNDE UNUTULAN YAVRU KÖPEĞE PERSONEL SAHİP ÇIKTI 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İstanbul’a gelen bir yolcu tarafından Atatürk Havalimanı’nda bir tuvalette unutulan yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş...

HAVALİMANI TUVALETİNDE UNUTULAN YAVRU KÖPEĞE PERSONEL SAHİP ÇIKTI 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()
İstanbul’a gelen bir yolcu tarafından Atatürk Havalimanı’nda bir tuvalette unutulan yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’da bulunan tuvaletlerden birinde personel sahipsiz yavru bir köpek buldu. Personel durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Havalimanı personelinin maskotu haline gelen yavru köpeğe yemek verildi. Bulunduğu taşıma çantasından çıkarılan köpek, yolcuların da  ilgisini çekti. Personel tarafından "Karabaş"  adı verilen köpek daha sonra arındırılmış salondan çıkarıldı. Bir yolcu tarafından tuvalette unutulan köpeğin havyan barınağına teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tuvalette unutulan yavru köpekten görüntüler
-Personelin köpeği sevmesi
Detay görüntüler
 

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