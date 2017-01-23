HAVALİMANI TAKSİCİLERİNDEN İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ PROTESTOSU

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretine tepki gösteren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri uygulama kalkana kadar taksimetre ayarlarını değiştirmeyeceklerini yolcuları eski tarife üzerinden taşıyacaklarını açıkladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile uygulanmasına karar verilen taksilerde 0-2,5 km mesafe arasında 8 lira 75 kuruşluk ücretin uygulanması sorunları beraberinde getirdi. İndi-bindi ücreti nedeniyle vatandaşlar ve taksiciler arasında sorunlar yaşanırken, bazı taksiciler ise, bu kararın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakan Binali Yıldırım’a sıkıntılarını dile getireceklerini söylediler. 600 taksi ile Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri ise, bu uygulamayı protesto etme kararı aldı.

TAKSİMETRECİLER KAZANSIN DİYE YAPILDI

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “Aslında bu uygulamanın kafa karıştırmaktan başka bir şeyi yok. Burada taksicinin para kazandığı falan da yok, burada taksiciye büyük zulüm var. Sadece taksimetrecilerin para kazandığı bir organizasyon bu. Taksimetreciler burada 1 araçtan 195-200 lira taksimetre ayar parası alıyorlar. Biz 4 ay önce yüzde 2,5’luk zam için 200 lira taksimetre ayar parası verdik. Biz 400-500 yolcu alacağız ki sadece taksimetreciye ödediğimiz ayar parasını çıkartalım. Bu zam falan değil bununla yolcuyla bizim kafamızı karıştırdılar. Taksici esnafı 5 yılda yüzde 12 zam aldı. Akaryakıta yüzde 30 üzeri zam geldi. Bu yoğun trafikte para kazanamıyoruz. Bir esnafa bu kadar zulüm yapılmaz" dedi.

"TALEBİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETECEĞİZ"

Taksimetre ayarlamak için kooperatif olarak hiçbir arkadaşının gitmek istemediğinin altını çizen Can konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz taksimetre ayarına gitmiyoruz ve bu kararı protesto ediyoruz kabul etmiyoruz. Ama bu sıkıntılarımızı bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız bunu. Büyük bir eziyet büyük bir işkence yaptılar bize. Bu uyguladıkları karar nedeniyle daha yeni arkadaşımızla yolcu arasında kavga çıktı, arkadaşımıza yumruk attılar. Arkadaşımız dönüşte bir yolcu alıyor 5 lira yazmış tuşa basmış 8 lira 75 kuruş yazınca yolcu ‘Kardeşim bu taksimetre ile oynuyor musun’ diyerek kavga etmişler. Yapacaksınız doğru düzgün zam olsun esnafımızın yüzü gülsün. Biz bu konuları Ulaşım koordinasyon Merkezi’nde tartıştık. Orada genel sekreterimize yalvardık, rica ettik. 'Bunu yapmayın, mantıklı bir zam yapın' diye söyledik. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir beklentim yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TAKSİMETRE AYARINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

Taksici Ramazan Dağ, “Bir kadın yolcu aldım. Bana ‘Bey efendi taksimetreyi ayarladıysan binmeyeceğim bir kilometre gideceğim çünkü. Ben de kadına Atatürk Havalimanı olarak taksimetre ayarını yapmadığımızı eski tarife ile gittiğimizi söyledim ve kadın araca bindi. Bu esnafa bir darbedir. Bu indi-bindi ücretinin iptalini istiyoruz. Ben taksimetre ayarı yaptırmaya gitmeyeceğim, ne kadar zararı olursa olsun" dedi.

YOLCUYLA KAVGA ETTİM

Taksici Özcan Güven ise, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Bu gelen zammı kesinlikle kabul etmiyorum. Akaryakıta 6-7 ay içinde 6 kez zam geldi. Trafik yoğun olduğu zaman yakıtımız çok gidiyor. Müşterilerle bu indi-bindi zammı yüzünden kavga ediyoruz. Öğle saatlerinde bir yolcum ile tartıştım. Taksimetre 3 lira 45 kuruş, yazan 6 lira. Düğmeye bastığımız zaman yazan 8 lira 75 kuruş yazdı ve bana 'bu ne parası' dedi. Yolcumla tartıştık ve ben parayı almadım. Bu para taksicilere değil, taksimetre ayarlayıcılara gidiyor. Üç ay önce 200 lira verdik, yine 200 lira vereceğiz. Bu taksimetrecilere yarıyor, bizimle alakası yok.

TAKSİMETRELER DOĞRU AYARLANMIYOR

22 yıllık taksici Ahmet Yaşar Suiçmez yeni ayarlanan taksimetresinin fazla ücret yazdığını ve bunu tutanak haline getirdiğini söyleyerek şunları söyledi:

“Bugün bir müşteri aldım, gideceği yere götürdüm, indiğinde, taksimetreye baktığımda, fazla ücret yazdığını gördüm. Müşteriye ne kadar yazdığını söyleyince müşteri de ‘Bu kadar yere bu kadar para olur mu?’ dedi. Bende haklı buldum, ne verirsen dedim. Daha sonra kendim taksimetremi denedim kilometreyi tutarak, müşterinin halklı olduğunu fark ettim. Hemen durumu tutanak haline getirdim. Dün yaptırdığım muayeneden hiçbir şey yapmadan paramı alıp göndermişler. Vatandaşla bizi karşı karşıya bıraktılar. Zaten hızlı bir şekilde ayarı yapıyorlar. Bir çok taksicinin bu sorunla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Herkes taksimetresini kontrol etsin. Yolcularla mağduriyet yaşamasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Taksicilerden görüntüler

-Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı açıklamalar

-Taksiciler açıklamalar

-Detay görüntüler