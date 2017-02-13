HAVALİMANI KONTROLÖRLERİ DİPLOMALARINI ALDI

Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR/İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Ünitelerinde ve yapımı süren Yeni Havalimanı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla atamaları yapılan ve temel ATC kursunun tamamlayan 60 hava trafik kontrolörü, düzenlenen törenle diplomalarını aldılar.

Haziran ayında başlayan ve bu ayın 10'unda biten 116 ve 117. Dönem temel ATC kursu diploma töreni Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali konferans salonunda yapıldı. Her iki dönem kurs birincileri Gıda Mühendisi Betül Ertem ile elektrik elektronik mühendisi Buğrahan Kaya özellikle Yeni Havalimanı açıldığında orada hizmet verebilmek için eğitimlerini yaptıklarını, eğitimin bir sonraki aşamasının da yurt dışında olacağını söylediler.

Buğrahan Kaya gelecekte 3. Havalimanı personeli olacakları için oradaki meydan sahası ve yapısı üzerinde eğitim gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

“ Burada simülasyon eğitimi aldık. Atatürk Havalimanı'nda başlayacağız ama daha sonra inşallah emekli olana kadar 3. Havalimanında devam edeceğiz. Tabii yurtdışında özel eğitim alacağız. Dünyada çok sayılı meydanda uygulanan bir prosedür var orada.3. havalimanı çok büyük bir havalimanı olacağı için farklı bir prosedür uygulanacak. Başta Paris'te olmak üzere yurtdışında eğitimlerimizi tamamlayıp orada devam edeceğiz. 3. Havalimanı için şöyle söyleyeyim, çok daha netleşmedi ama 3. Havalimanı pist uzunluğu ve genişliği olarak çok farklı boyutlarda, dolayısıyla biz Türkiye'deki mevcut tüm hava sahalarında iniş ve kalkışı aynı anda yapamıyoruz. Fakat orada pist uzun olduğu için iniş ve kalkış operasyonları ona göre değişecek ve birden fazla kule olacağı malumatı geldi. Kuleler arası koordinelerde farklı olacak."

SEKTÖR HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECEK

Diğer dönemin birincisi Gıda Mühendisi Betül Ertem de, "Mayıs ayında eğitime başladık. 8 aylık zorlu bir sürecin sonuna geldik. Neden düşündüm... İş çekici geliyor insana. Uçakları yönlendirmek çok güzel. Aksiyon bir oyun gibi geliyor. Radar da ilgimi çekti. Sektör hiçbir zaman ölmeyecek ve heyecanı yitirmeyecek. Ben böyle düşünüyorum. Bu meslek çok fazla bilinmiyor. 4 yıllık gıda mühendisliği mezunuyum. Gıdayı değil havacılığı tercih ettim. Kuzenim pilot. Bir yola baş koyduk" dedi.

Yeni göreve başlayan kontrolörlerin diplomaların başta DHMİ Başmüdürü Timur Alp Bayrak, TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü ve diğer ilgililer verdi. Diploma töreni sonunda bazı kursiyerler cep telefonundan çaldıkları Ankara'nın Bağları türküsüyle kısa süreli olsa da günün yorgunluğunu attılar.



Görüntü Dökümü:

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-Kontrolörlerin topluca fotoğraf çektirmeleri

-Törenden görüntüler ve konuşmalar

-Ertem ve Kaya ile röportaj

-Dereceye girenlere diplomaların verilmesi

-detaylar

