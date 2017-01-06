(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ÇAMLICA CAMİİ'NİN YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Yapımına 40 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camii inşaatının yüzde 75'i tamamlandı. Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine takılacak olan ve guinness rekorları arasına girmesi beklenen 7.65 metre yüksekliğindeki Alem'inin yapımı bitirelerek şantiye alanına getirildi. Çamlıca camiinin 2017 yılı kadir gecesi açılması planlanıyor.

40 AYDIR İNŞAATI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camii inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 75'nin tamamlandığı öğrenildi. Cami inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor.

DEV ALEMİN YAPIMI TAMAMLANDI

Öte yandan Çamlıca caminin yapımı tamamlanan ve çatısı kurşunla kaplanan 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerine takılacak olan dev alemin yapımı tamamlandı. 3 metre 30 santim çapında, 7 metre 65 santim boyundaki alem, şantiyenin bulunduğu alana getirildi. 3 parçadan oluşan ağırlığı 4 tonu geçen alem burada birleştirildi. Boyutlarıyla Guines rekorları arasına girmesi beklenen dev alemin caminin ana kubbesinin üzerine önümüzdeki günlerde takılacağı belirtildi.

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca caminin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam 608 metreyi geçiyor.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen anlatan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor" dedi.

YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 75'lik kısmının tamamlandığını belirten Ergin Külünk “Caminin bulunduğu alanda şu anda 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişi caminin tamamlanması için çalışıyor. Atölyelerde tamamlanarak buraya getirilen eserler yerlerine yerleştiriliyor. Ana kubbe ve diğer kubbelerin içinde yapılan süslemeler tek tek fırça ve el emeği ile yapılıyor “ dedi.

BU YIL HİZMETE AÇILACAK

Öte yandan 2016 yılının kadir gecesi açılması planlanan, ancak kılınan sembolik teravih namazının ardından çalışmaların devam ettiği Çamlıca inşaat caminin inşaatının 2017 yılında tamamlanarak halkın kullanımına açılması planlanıyor. Çamlıca Caminin 2017 yılının Kadir gecesinde açılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüsü