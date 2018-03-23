- (havadan görüntülerle)-  UÇURUMUN KENARINDAKİ OKUL BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

- Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım çalışmaları başladı.

- 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı, çalışmalar devam ediyor.

- Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.

Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor.

Yıkım çalışmaları tarafından havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-İş makinelerinin çalışmaları

-Molozların taşınması

-HAVADAN GÖRÜNTÜYLE yıkım çalışması

-Binayla ilgili arşiv görüntüler

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