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(havadan görüntülerle)- TRAFİKTE BAYRAM YOĞUNLUĞU 

  Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli...

(havadan görüntülerle)- TRAFİKTE BAYRAM YOĞUNLUĞU 

 

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu neden oluyor.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde yoğunluğa neden oluyor. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadığı gözleniyor. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı.

Görüntü Dökümü 
-Havadan TEM otoyolu trafik görüntüleri
 

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