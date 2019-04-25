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(Havadan görüntülerle) SULTANAHMET'E 1460 METREKARELİK LALE HALI 

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Ali AKSOYER-Güven USTA/İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 570 bin laleden oluşan 1460 metrekarelik 5. Lale Halı'nın açılışını yaptı. Sultanahmet...

(Havadan görüntülerle) SULTANAHMET'E 1460 METREKARELİK LALE HALI 

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Ali AKSOYER-Güven USTA/İSTANBUL,()
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 570 bin laleden oluşan 1460 metrekarelik 5. Lale Halı'nın açılışını yaptı. Sultanahmet Meydanı'ndaki halının etrafı demir bariyerle çevrildi. Vatandaşlar açılış törenini bariyerlerin arkasından izledi. Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, halının 1460 metrekare ve önemli bir emek olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından halını bir kenarına beyaz laleler ekti.  Daha sonra İmamoğlu, açılış törenine gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Halının havadan görüntüleri
-İmamoğlu'nun konuşması
-İmamoğlu'nun vatandaşları selamlaması
-Halıdan görüntüler
-Genel ve detaylar
 

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