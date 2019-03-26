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(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE TIR'IN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() Pendik'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bri kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.  Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana...

(Havadan görüntülerle) PENDİK'TE TIR'IN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()
Pendik'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bri kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. 
Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Uğur Durmuş yönetimindeki 34 FA 8160 plakalı kamyonete Uzundere Kavşağı'ndan dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ahmet Tez yönetimindeki 34 FG 8275 TIR bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetten sürücü Uğur Durmuş kendi imkanlarıyla çıkarken, yolcu Ufuk Durmuş araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan Durmuş ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede araçtan çıkarıldı. Yaralı Uğur Durmuş ve Ufuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında bulunan kimyasal yapıştırıcı kazanın ardından yola dökülünce ekipler yolu temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye araçlarından görüntü
-Devrilen kamyonetin görüntüsü
-Tırdan görüntü
-Yere dökülen tutkalın görüntüsü
-Yerdeki cam kırıklarının görüntüsü
-Oluşan trafikten görüntü
-Genel ve detaylar


 

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