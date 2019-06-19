Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Havadan Görüntülerle)PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU YAPILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul Pendik'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri ve helikopterler destek verdi. Narkotik...

(Havadan Görüntülerle)PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU YAPILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul
Pendik'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri ve helikopterler destek verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 aydır uygulanan Alan Denetimi Projesi kapsamında bugün Pendik'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 100 kişilik katıldığı denetimlere Asayiş Şube Ekipleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ayrıca denetimlere polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler destek verdi. Cadde ve sokaklardaki kapalı mekanlarda bulunan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar durdurularak hassas burunlu köpeklerin yardımıyla didik didik arandı ve araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri metruk bir eve girdi, narkotik polisleri evde aramalar yaptı. 1 aylık denetim sonucunda 25 narkotik konusuna müdahale edildi. 17 şahıs tutuklandı ve 21 aranan şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
--- ---- --- --- ---- ---
-Motorlu narkotik polislerinin operasyon için beklemesi
-Sokakta bulunan araçların aranması
-Polislerin kahvehanelere girip arama yapması
-Polislerin şüpheli kişileri araması kimlik sorgulaması
-Özel harekat polislerinin metruk eve girmesi
-polislerin metruk eve girmesi
-Motorlu narkotik ekiplerinin çalışmaları
-Hassas burunu köpeğin arama yapması
-Polis helikopterinin görüntüsü
-Operasyonun drone ile görüntülenmesi(özel)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328