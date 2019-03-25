(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)-KARTAL'DA YENİ BİNALAR İÇİN İLK TEMEL ATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

Kartal'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli binanın da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Temel atma çalışmaları (HAVADAN)

-İnşaat alanından görüntü

-Hafriyat çalışmasından görüntü

-Temel atma görüntüsü

-İnşaat şefi Oktay Yıldız ile röp

-İnşaat temsilcisi Cumhur Yücel ile röp

-Genel ve detay görüntüler

