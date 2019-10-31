(Havadan görüntülerle) KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için...
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.
Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Çevrede polis ekipleri de önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı
Görüntü Dökümü;:
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EK GÖRÜNTÜ/
-Binanın yıkılması
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/
-Yaşanan gerginlik
-Polisin biber gazı kullanması
-Yaşanan arbede
-Olaylardan görüntü
-Yıkımdan görüntü
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