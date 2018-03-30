(havadan görüntülerle) KADERİNE TERK EDİLEN 800 YILLIK TARİHİ YAPI RESTORE EDİLİYOR

* Süleymaniye'nin simge yapılarından biri olan Molla Gürani Camii'nde restorasyon başlıyor.

* Bizans'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve İstanbul'un ilk müftüsü Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü.

* Kaderine terkedilen cami ve çevresi havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İlknur SARGUT - Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

Fatih Süleymaniye'de bulunan, "Vefa Kilise Camii" adıyla da bilinen Molla Gürani Camii'nde restorasyon başlıyor. İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, camideki çalışmaların yaklaşık 2 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Tarihî Yarımada'da bulunan 800 yıllık eser, havadan da görüntülendi.

KADERİNE TERKEDİLMİŞTİ

Bizans'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve İstanbul'un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü. Vefa semtinde bulunan, 1833'te meydana gelen yangınla harap hâle gelen ve çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami uzun süredir kaderine terkedilmişti. Tarihi yapı önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek

2020'NİN İLK AYLARINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Molla Gürani Camii'nin 2017 yılının son günlerinde kurul kararları alınmıştı. Biz de ihalesini yaptık. İhale geçtiğimiz hafta neticelendi. Bir firma ile sözleşme yapılarak 23 Mart günü yer teslimi yapıldı. Firma orada onarım çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik. Bu da 2019'un sonları, 2020'nin ilk aylarına tekabül ediyor" dedi.

SÜRPRİZLERE AÇIK OLMAK LAZIM

Restorasyon sürecinin zorluklarından bahseden Sarı, "Siz restorasyon projesini hazırlarken öngörmediğiniz bazı durumlar, yeni bulgulara rastlamak pekala mümkün. Böyle bir durum çıktığında yeni duruma göre tekrar projelendirme devreye girecek. Eğer sanat değeri açısından önemli bir durumla karşılaşmışsak, ilgili sanat tarihçisi hocalardan alınacak rapor doğrultusunda proje yönlendirilecek ve kurul onayı alındıktan sonra devam edilecek. Yani bahsettiğimiz 600 gün, normal şartlarda olabilecek bir süre. Sürprizlere de açık olmak lazım. Sürenin uzaması mümkün" diye konuştu.

KÖKLERİ 800 YIL ÖNCESİNE KADAR DAYANIYOR

Yapının tarihçesi hakkında bilgi veren Mürsel Sarı, "Beşinci yüzyıla ait olduğu, oradaki birtakım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Bugünkü yapının da 11-12. yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Tarihi çok eskilere giden bir esere dokunacaksınız. Onun hayatına hayat katacak, ömrünü uzatacaksınız. Buna dokunmak, bunu restore ediyor olmak, görev almak bile başlı başına bir insan, fani için çok önemli hususlar. Daha sonraki dönemde, Molla Gürani Fatih döneminde burayı camiye çevirmiş. Minare eklenmiş, mihrap için bir niş açılmış. Daha sonraki dönemlerde niteliksiz yapılar yapılmış. Çimento sıvalar yapılmış. Bunlardan arındırılarak, eski eserde olması gereken horasan sıvası uygulanarak restorasyon inşallah 600 günün sonunda tamamlanarak, çok önemli bir eser olan, korumamız gereken, sadece İstanbul'un, Türkiye'nin değil, dünya kültür varlığı olan bu eserin daha uzun yıllar yaşatılması için bu çabalar harcanacak ve sonunda güzel bir restorasyon ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

TEMELE TAKVİYELER YAPILACAK, AHŞAPLAR YENİLENECEK

Restorasyonun kapsamından da bahseden Sarı, "Bu eserde üst örtüsünden başlamak üzere, kiremit kaplı, onlar kaldırılarak, yalıtımları, içeride sıvalarda raspa, mikroenjeksiyonda güçlendirmeler, temele takviyeler yapılacak, ahşapları yenilenecek" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN HALILARI RAMAZAN AYINDA YENİLENECEK

Süleymaniye Camii'ndeki çalışmalara da değinen Sarı, "İnşallah Ramazan başlamadan, birkaç ay içerisinde Süleymaniye Camii'nin kubbelerinde olan desenlerin nakşedildiği komple halılarını yeniliyoruz. İnşallah Ramazan ayında yeni halısıyla, mimarlık fakültemizden bir hocamızın desenlerini oluşturduğu halı da Süleymaniye Camii'ne konulmuş olacak" dedi.

MOLLA GÜRANİ CAMİİ HAKKINDA

Cami yapısı, 4 cephesi açık olmak üzere ana kütle ve avludan oluşuyor. Ana kütle, kilise mimarisine uygun olacak şekilde Bizans döneminde yapılan ekler ile şekillenmiş ve Osmanlı döneminde camiye dönüştürülmüş. Camiye yakın dönemde niteliksiz kısımlar da eklenmiş. Kilise mimarisinin yapı özelliklerini tüm hatlarıyla taşıyan eserin camiye dönüştürülmesi sırasında, apsis bölümüne açılan bir mihrap nişi ile bir minare eklenmiş. Geri kalan bölümler ise olduğu gibi korunmuş ve günümüze kadar ulaşmış.

2 MİLYON 975 BİN 750 TL BEDELLE RESTORE EDİLECEK

İstanbul'un Fatih ilçesinde 565 ada, 14 parselde yer alan Şemsettin Molla Gürani Camii'nin projeleri, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 2 Haziran 2017 gün ve 2631 sayılı kararıyla onaylandı. Uygulama ihalesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Molla Gürani Camii 2018-2019 Yılı Uygulama (Restorasyon) İşi" sözleşmesi, 20 Mart 2018 tarihinde 2 milyon 975 bin 750 TL bedelle, çalışmayı yapacak firma ile imzalandı. Yer teslimi, 23 Mart'ta yapılan eserin, 600 gün sonra tamamlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Caminin havadan görüntüleri

-Molla Gürani Camii'nin dışından ve içinden detaylar

-İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

