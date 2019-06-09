(Havadan görüntülerle) İSTANBULLULAR BELGRAD ORMANINA AKIN ETTİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL()

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Belgard Ormanı'na akın etti. Kimi vatandaş arkadaşlarıyla birlikte sazlı sözlü türküler söyledi, kimisi de hamak keyfi yaparak temiz havanın tadını çıkardı. Mangal yakarak piknik de yapan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

ZEYTİNBURNU SAHLİNDE DE PİKNİK YAPTILAR

Zeytinburnu sahilinde de piknik yapanlar oldu. Bazı vatandaşlar mangallarını yakıp piknik yaparken, bazıları ise serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların, gider akıntısının olduğu yerde denize girdikleri ve balık tuttukları görüldü.

Görüntü dökümü

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- Türkü söyleyenler

-Mangal yakanlar

-Hamakta yatanlar

-Top oynayan çocuklar

-Vatandaş röportajları

-Genel ve detay görüntüler



