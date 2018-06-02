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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN PLAJLARI SEZONUN İLK GÜNÜ BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL() İstanbulluların plajları Haziran ayı itibariyle açıldı. Ancak hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk gün plajlara ilgi az oldu. Caddebostan plajı havadan görüntülendi. RAMAZAN...

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN PLAJLARI SEZONUN İLK GÜNÜ BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL()
İstanbulluların plajları Haziran ayı itibariyle açıldı. Ancak hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk gün plajlara ilgi az oldu. Caddebostan plajı havadan görüntülendi.

RAMAZAN VE POYRAZ ETKİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda sezon açıldı. Sezonun ilk gün hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle plajlara ilgi olmadı. Caddebostan'da bulunan ve yaz aylarında dolu olan plajda sezonun ilk gününde ilgi görmedi. Boş plaj havadan görüntülendi.

481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR
İstanbul'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramıyla birlikte plajların hareketlenmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Caddebostanın havadan görüntüleri
 

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