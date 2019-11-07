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(havadan görüntülerle) - İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,() İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul'un ormanlarında...
GÜNDEM 07.11.2019, 09:30
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,()
İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Görüntü dökümü:
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-Polonezköy Tabiat Ormanı drone görüntüsü
-Beykoz Cumhuriyet Köy drone görüntüsü
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