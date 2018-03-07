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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DAKİ DEV ARSA EL  DEĞİŞTİRDİ

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Bayrampaşa'da otogarın yanında bulunan  63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon...

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DAKİ DEV ARSA EL  DEĞİŞTİRDİ

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
Bayrampaşa'da otogarın yanında bulunan  63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon lira olarak belirlemişti.  63 bin metrekarelik ticari alanın KDV dahil 145 milyon liraya bir yatırım fonuna satıldığı belirtildi. Katarlı ve Azeri firmaların ortak olduğu fonun,  araziyi lojistik firmalara kiraya vermeyi planladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Alanın görüntüsü
-Detaylar

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