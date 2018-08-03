(havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDA TANKER ARIZASI 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN - İSTANBUL
İstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz yaklaşık 3 saat gemi trafiğine kapalı kaldı.
252 metre boyunda, 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Tankerin arızalanması nedeniyle Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı. Tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek Marmara denizine doğru götürüldü. 5 römorkörün eşlik ettiği gemi yaklaşık 3 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin çekilmesinin ardından Boğaz tekrar gemi trafiğine açıldı.
Görüntü Dökümü:
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//HAVADAN GÖRÜNTÜYLE
-Geminin görüntüsü
-Römorkörler
-Geminin çekilmesi