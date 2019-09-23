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(Havadan görüntülerle)- İKİTELLİ'DEKİ FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN İSTANBUL,() Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik...
GÜNDEM 23.09.2019, 14:43
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN İSTANBUL,()
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
-HAVADAN
-Ekiplerin yangına müdahalesi
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