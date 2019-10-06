(Havadan görüntülerle) HALICIOĞLU METROBÜS DURAĞI'NDA METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI (3) 

Ersan SAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR /iSTANBUL, ()

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Yenibosna yönünde, yolcu almak için duran metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferler kısa bir süre durdurulurken, metrobüslerden biri Haliç Köprüsü metrobüs yolu üzerindeki taralı alana çekildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Yaralının sedyeyle taşınması

-Metrobüs içinde yerde yatan kadın

-Genel ve detaylar

