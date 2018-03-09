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(Havadan görüntülerle geniş haber) HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

* Erguvan otobüsleri öğleden sonra seferlerine başlayacak.  Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ / İstanbul Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs...

(Havadan görüntülerle geniş haber) HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

* Erguvan otobüsleri öğleden sonra seferlerine başlayacak. 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - Alper KORKMAZ / İstanbul
Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor. 
Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Grup adına konuşan Türkiye Toplu Taşıma Sendikası Başkanı Kemal Çetin, "İstanbul'da 930 araçla hizmet veriyoruz. Günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Aynı zamanda 2 bin 500 çalışanımız ve 406 yatırımcımız var. Buradaki asıl sorunumuz şudur; bu hizmeti 7 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz ama zarar ediyoruz. Maliyetlerimizin 50-55 bin lira olduğu bir yerde sadece 28-30 bin lira alıyoruz. Normalde yolcunun ücreti 2 lira 60 kuruş olmasına rağmen, bizim elimize geçen 1 lira 40 kuruş. Yeni bir performans sistemine geçileceği ve hak edişlerimizin de düzeleceği söylendi. Düzenleme yapılmadı. Böyle olunca da işletmeciler maaşları ve yakıt ücretlerini ödeyemedikleri için dün böyle bir karar aldık. Bugün de İstanbul halkının mağdur olduğunu gördük. 600 bin insanın bir yerden bir yere gitmesi zor oldu. Bu da bizi rahatsız etti. İşletmeciler olarak az önce bir toplantı daha yaptık. İstanbullular daha fazla mağdur olmasınlar. Bizim diyalog kapılarımız açık. Görüşmeye hazırız. Yaptığımız yatırımların bu ülkenin milli kaynakları olduğunu göz önüne alarak bizimle yeniden görüşmeleri gerekir" dedi. 

"ÖĞLEDEN SONRA İŞ BAŞI YAPTIRACAĞIZ"
Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, "Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleri
-Kemal Çetin  ve Metiş İşsever'in konuşması
-Otobüslerin sahipleri ve şoförleri ile röp.
-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180309036
09.03.2018 - 11.10 - Haber Kodu : 180309038


 

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