(Havadan görüntülerle) FATİH’TE METRUK BİNA ÇÖKTÜ 

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL /İSTANBUL, ()

Fatih Ayvansaray'da 3 katlı metruk bina sabah büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın ön cephesi ayakta kalırken, diğer bölümleri yıkıldı.

Fatih Ayvansaray Sebil Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bina saat 08.00'de büyük bir gürültü ile çöktü. İçinde kimsenin yaşamadığı binanın arka tarafı olduğu gibi yıkılırken ön cephe duvarı ayakta kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sebil Sokak şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Yıkılan binanın hemen arkasındaki binada oturan Halil Ulukır yaşananları şöyle anlattı; “Bu bina dört, beş seneden beri boş olan bir binaydı. Depremden sonra bacasından başlayıp arka tarafından yavaş yavaş çökmeye başladı. Gerekli yerlere şikayet edilmesine rağmen kimse ilgilenmedi, gelip bakmadı. Bugün sabah saat 08.00 sıralarında bina çöktü. Biz hemen binanın arka tarafında oturuyoruz. Bize şu anda tozdan başka bir zararı olmadı. Arka taraf bize bakan kısmı komple yıkıldı, ön taraf ayakta ve tehlike arz ediyor."

Çöken binanın yıkılmayan ön cephesinde tehlike yaratan parçayı yıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ:

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-Tehlike arz eden parçaların yıkılması

-Yıkım anı cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Binanın ön cephesi

-Yıkılan kısmı

-Güvenlik şeridi

-Röp

-Genel ve detaylar