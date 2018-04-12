- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İSTANBUL
13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda lalelerden halı yapıldı.
Bu yılki lale halı, İstanbul'un Fethinin 576. yıl dönümü nedeniyle 576 bin canlı lale ile 1734 metrekare alan üzerine kuruldu. Lale halılarında Türk Dünyası'nda yüz yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim motifler kullanıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan lale halı
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İSTANBUL