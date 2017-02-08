HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEKOVİL HATTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

Haliç ile Kemerburgaz'ı raylarla birbirine bağlayacak dekovil hattı projesi, Kağıthane Cendere Caddesi boyunca ilerleyip Kemerburgaza ulaşacak. Bu güzergahta yerleşim yerleri arasından ilerleyen proje, daha sonra Belgrat Ormanları içinden geçecek. Projenin bu bölümünde durak olarak belirtilen Ayvat Bendi ve çevresi göz alabildiğince sık ormanlık alan. Projenin bu bakir bölgeyi nasıl etkiyeceği inşaat çalışmaları başladığında belli olacak.

ÇEVRECİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Yaklaşık 100 yıl önce Haliç kıyısındaki Silahtarağa'daki elektrik santraline kömür taşımak için kurulan dekovil hattının yeniden yapılmasıyla ilgili ihale 1 Şubat tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. 9 firmanın katıldığı ihalede en düşük fiyat 321 milyon TL, en yüksek ise 529 milyon TL teklif verilmişti. 22 ayda tamamlanması planlanan turistik gezi ve aynı zamanda toplu taşıma için yapılacak yaklaşık 25 kilometrelik Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı , ağaç katliamına neden olacağı ve ormanların yok olmasına sebep olacağı gerekçesiyle çevrecilerin eylemlerine neden olmuştu.

Tartışmalara neden olan dekovil hattı, Haliç kıyısında başladıktan sonra Cendere yolunu takip ederek Kemerburgaz'a doğru devam edecek. Hat bu aşamada Sadabat Parkı'nın mesire alanından geçerek Türk Telekom Arena Stadyumu'nun arkasından tarihi su kemerlerine ulaşacak.

DAHA SONRA ORMANIN İÇİNE GİRİYOR

Tren hattı, Kemerburgaz'daki tarihi su kemerinin yakınından geçerek Belgrat ormanından geçiyor. Projede durak ismi olarak belirtilen Ayvat bendi bölgesi ise tamamen ormanlık bir alan. Havadan bakıldığında Ayvat Bendi ve çevresi sık ormanlık alan olarak dikkat çekiyor. Halen göl çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler için açılmış bir patika yol bulunuyor. Bu bölgenin ortasından geçirilecek bir tren hattının bölgeyi nasıl değiştireceği ancak çalışmalar başladığında belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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(Havadan Görüntü)

-Projede durak olarak gösterilen Ayvaz Bendi bölgesinden detay

-Göktürk'teki su kemerleri

-Cendere Caddesi'nden detay

-Genel ve detaylar