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(Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN SÜRPRİZ KONUKLARI 

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()  BÜYÜKÇEKMECE  Gölü  bugünlerde, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Dinlenmek, beslenmek ve su ihtiyacını karşılamak için sulak ve sığ alanları tercih eden sürpriz konuklar...

GÜNDEM 06.11.2019, 10:59
(Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN SÜRPRİZ KONUKLARI 

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()  BÜYÜKÇEKMECE  Gölü  bugünlerde, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Dinlenmek, beslenmek ve su ihtiyacını karşılamak için sulak ve sığ alanları tercih eden sürpriz konuklar gölde renkli görüntüler oluşturdu.

"BURAYA GELMELERİNİN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" 
Yaklaşık, 40 yıldır Büyükçekmece Göl'ünü ve çevresini gözlemleyen Gönüllü Doğa Koruyucusu ve Kuş gözlemcisi Fikret Can, şunları söyledi:
"Bizim asıl işlevimiz, görevimiz göç izlemektir. Flamingo normal koşullarda, yerleşik bir türdür. Leylekgiller ailesindendir. Kanat açıklığı 1.60 metre, yetişkinlerinde pembe renk hakim olur. Çok güzel bir hayvan. İzmir, Gediz Deltası’nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların ürediğini biliyoruz. Dünyada her yerde var. Amerika’da var, Afrika’da, Asya’da var. Demin söylediğim gibi, yaklaşık 50 yıla yakın burayı gözlemlerim. İlk flamingo gördüğüm 3 birey vardı, 2013 yılında. Bu giderek artıyor. Bu sene, burada en fazla sayı 51 tane gördük. Bugün  50 tane var. Küçükçekmece Gölü ile Büyükçekmece Gölleri arasında gidip geliyorlar, burada besleniyorlar. Kuşkusuz iklim değişikliğini kutuplarda, ekvatorda aramak gerekmiyor. Bunların buraya gelmesinin sebebi iklim değişikliği. Daha sıcak geliyor, besin de bulabiliyorlar. Ve uzun süre kalıyorlar burada. Bilmiyorum, belki gelecekte, önümüzdeki yıllarda, mesela İzmir Belediyesi yanılmıyorsam çok güzel şeyler yaptı Gediz Deltası’nda. Orada büyük bir popülasyon ürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 20 bine yakın yavru yetişiyor. Belki ileride burada da üreyeceklerdir."

"HER GEÇEN SENE NESİLLERİ AZALIYOR"
Leylekler gibi insanlara yakın yaşamayı seven bu türle ilgili Can, "Ama asla samimi olmayı sevmiyorlar. Yani bir mesafe koruyorlar bunlar aranıza. O mesafenin içine girdiğiniz zaman ya havalanıp uçup gidiyorlar ya da alanı terk ediyorlar. Güvendeler ama şöyle bir sıkıntı var ülkemizde ne yazık ki, yeteri kadar koruyamıyoruz. Alanlarını koruyamıyoruz. Her geçen sene nesilleri ne yazık ki azalıyor. Yani benim 60 yıl evvelki gördüğüm flamingo, turna, kınalı kekliklerin yüzde 1’ini bugün göremezsiniz. Bu bir döngü. İnsan işgal ettikçe, bunların yerini alıyorö ifadelerini kullandı. 

"KIŞIN BİR GRUP HALİNDE BURADALAR"
Çevre sakinlerinden Yıldırım Özbaş, "Bundan 2-3 sene öncesine kadar yoktu ama son 2-3 seneden beri gözlemlediğimiz kadarıyla kışın bir grup halinde buradalar. Bizim burada dalyan dediğimiz bölgede, yaban hayatını kollamak için belediyenin yapmış olduğu bir program gibi bir şey var. Ondan ötürü herhalde rahat ediyorlar ki, flamingonun haricinde yeşilbaşlı ördek dediğimiz ördekler de mevcut. Kuğular var" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Flamingoların havadan görüntüleri
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Büyükçekmece Göl'ündeki flamingo görüntüleri
-Çevre sakini ve vatandaş röportajları
-Gönüllü doğa koruyucusu ve kuş gözlemcisi Fikret Can ile röp. 
-Muhabir anonsu
-Genel ve detay 

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