(Havadan görüntülerle)BOĞAZ'DA KARAYA ÇARPAN GEMİ SARAYBURNU AÇIKLARINA GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()

İstanbul Boğazı'nda karaya çarpan Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı gemi kurtarıldıktan sonra Sarayburnu açıklarına getirilerek demirledi.

Liberya bandıralı "Songa Iridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya çarptı. Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkiinde karaya çarptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Boğazdan Marmara Denizi istikametine çekilen gemi Sarayburnu'nun 2 kilometre açıklarında demirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geminin drone görüntüsü

-Geminin Sarayburnu ile beraber görüntüsü



