(Havadan görüntülerle) ATAŞEHİR'DE YIKILMA RİSKİ BULUNAN 3 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-

Ataşehir'de yıkılma riski olduğu tespit edilen 3 katlı bir bina tahliye edilerek, mühürlendi. Tahliye işlemleri havadan da görüntülendi.

Mustafa Kemal Mahallesi, 3001 Caddedeki 117 numaralı bina yıkılma riski olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince bu sabah saatlerinde tahliye edildi. 4 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina sakinleri eşyalarını kamyonlara yükledi. Tahliye işleminin ardından 3 katlı bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye çalışmaları sırasında zabıta ekipleri de hazır bulundu. 3 katlı binadaki tahliye çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Belediye ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Eşyaların taşınması

-Bir işyerinin mühürleme çalışmasından görüntü

-Havadan tahliye görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



