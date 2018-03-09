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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)- AKM'NİN ÇATISINA ÇIKARILAN İŞ MAKİNESİ YIKIMA DEVAM EDİYOR

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL -İSTANBUL Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Ön cephede bulunan camları sökülen binanın çatısında iş makineleri çalışıyor.  Daha...

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)- AKM'NİN ÇATISINA ÇIKARILAN İŞ MAKİNESİ YIKIMA DEVAM EDİYOR

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL -İSTANBUL
Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Ön cephede bulunan camları sökülen binanın çatısında iş makineleri çalışıyor. 
Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de dün sabah çatıya çıkarılan iş makinesiyle yıkım başlamıştı. Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmaları devam ediyor. Betonların kırılmasından sonra demirler kesilecek. Bina üstten aşağı doğru yıkılarak işlem tamamlanacak. Eski AKM'nin bitmesinin ardından yeni Atatürk Kültür Merkezinin inaşatına başlanacak. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.


Görüntü Dökümü:
-HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Yıkım çalışması
-Çatıdaki iş makinesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Yıkım çalışması
-Detaylar

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