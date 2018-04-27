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(havadan görüntülerle) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONUNUN YÜZDE 90'I YIKILDI 

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Yıkım çalışmaları öncesinde asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulmuştu. Tekrar...

(havadan görüntülerle) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONUNUN YÜZDE 90'I YIKILDI 

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL
Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımının yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Yıkım çalışmaları öncesinde asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulmuştu. Tekrar başlayan yıkım çalışmalarında, yıllarca bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan dev binanın sadece ön bölümü ayakta kaldı.

YIKIM DURDURULMUŞTU
Abdi İpekçi Spor salonunun yıkımına 23 Ocak'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI
Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Şu anda yıkım işlemlerinin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Bölgede binayı taşıyan kolonların yıkımı tamamlanırken, binanın sadece ön bölümü ayakta kaldı. Bu bölümde toz kalkmaması için bir yandan su sıkılıp, bir yanda yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıkımdan ortaya çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek hemen bölgeden uzaklaştırılıyor

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK
Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
-Yıkım çalışmaları
-Detaylar

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