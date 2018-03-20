- (havadan görüntülerle) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONUNDA YIKIM TAMAMLANMAK ÜZERE

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımının yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Yıkım çalışmaları öncesinde asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulmuştu. Ancak dev binanın şu anda sadece ön bölümü ayakta dururken, arka tarafta sadece taşıyıcı kolonlar ayakta kalmış durumda.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor salonunun yıkımına 23 Ocak'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığı iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından yıkım tekrar başladı. Spor salonunda şu anda yıkımın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Binanın arka bölümü tamamen yıkılırken, sadece ön bölümde küçük bir kısım ayakta kalmış durumda. Arka tarafta yıkılan bölümlerde enkazın büyük bölümünün temizlendiği görüldü. Alanda binayı taşıyan dev kolonlar kalmış durumda.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle yıkımdaki son durum