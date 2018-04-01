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(havadan görüntüler) TAKSİM CAMİİ'NİN KABA İNŞAATININ YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba...

(havadan görüntüler) TAKSİM CAMİİ'NİN KABA İNŞAATININ YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL
Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı. Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.
Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanmak üzere olan kubbeye önümüzdeki günlerde beton dökme işlemi yapılacak. Bu amaçla yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor. İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.


Görüntü Dökümü:
-HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Camiden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar
 

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