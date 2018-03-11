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(havadan görüntelerle)- İSKİ BİNALARI YIKILACAK, YERİNE "KENT PARKI" YAPILACAK

    Haber: Ali AKSOYER Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL Şişli'de  yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımı için çalışmalara başlandı. Havadan da görüntülenen alanda, İSKİ'ye ait boş binalar...

(havadan görüntelerle)- İSKİ BİNALARI YIKILACAK, YERİNE "KENT PARKI" YAPILACAK

 

 
Haber: Ali AKSOYER Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL
Şişli'de  yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımı için çalışmalara başlandı. Havadan da görüntülenen alanda, İSKİ'ye ait boş binalar yıkılacak ve yerine "Feriköy Kent Parkı" yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Feriköy'de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde yeni bir kent parkı yapımına hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşaltılan İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü ve Su Sayaçları Muayene İstasyonu'nun bulunduğu, semt sakinlerinin bir zamanlar sözleşme yapmaya ve su faturalarını ödemeye geldiği İSKİ'ye ait binalarda  birkaç hafta içerisinde yıkım çalışmaları başlayacak. 

KONSER VE ÇOCUK OYUN ALANLARI YAPILACAK
Kent parkı yapılması planlanan alana ilişkin detaylar da belli oldu. Alan içindeki 10 bin metrekarelik alana çim ekilecek. Parkın içerisinde yürüyüş parkurları, havuzlar ve sosyal tesis de yer alacak. Bin metrekarelik alan da ve konser ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Parkta çocuklar için tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da bulunacak.

DİKİLECEK 380 ADET AĞACIN TÜRLERİ BELLİ OLDU
Kent parkının yapımı için, alandaki ağaçlar korunacak, 380 ağaç daha dikilecek.  O ağaçların türleri de belli oldu. Dikilecekler arasında 159 adet çınar, 141 adet fıstık çamı, 49 adet aşılı ıhlamur, 15 adet kırmızı yapraklı süs eriği, 10 adet şeker akçaağacı, 6 adet kırmızı çınar yapraklı akçaağaç bulunuyor.        
Parktaki çalılar arasında ise tamamı 3-5 yapraklı 733 adet altuni taflan, 507 adet yayılıcı mavi ardıç, 499 adet parlak yapraklı kartopu, 413 adet bodur alev çalısı, 227 adet meiland gülü yer alacak.

Görüntü Dökümü: 
HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Feriköy Kent Parkı için başlayan çalışmalar
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-İSKİ'ye ait binaların içeriden ve dışarıdan çekimleri
-Muhabir anonsu
-Genel ve detay
 

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