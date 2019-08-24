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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerinin...
GÜNDEM 23.08.2019, 09:15
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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