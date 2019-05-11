HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KÜÇÜKAKYÜZ, GENÇ KARTALLAR ETKİNLİĞİNE KATILDI

Haber – Kamera: Gökhan ÇELİK – Yılmaz BEZGİN – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, ()

HAVA Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Üniversitesi'nin Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu yerleşkesinde düzenlendiği, "Genç Kartallar Haftası" etkinliklerine katıldı. Etkinlik alanında bulunan stantları gezen Küçükakyüz, gezisinin bir bölümünde bir gösteri uçağına binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılanlarla ayaküstü sohbet eden Orgeneral Hasan Küçükakyüz ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Küçükakyüz’ün stantları gezmesi

-Küçükakyüz’ün gösteri uçağına binmesi

-Küçükakyüz ile vatandaşların sohbet etmesi

-Küçükayüz ile vatandaşların fotoğraf çektirmesi

