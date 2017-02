HAVA HARP OKULU ÖNÜNDE PROTESTO

Hakime TORUN - Erhan TEKTEN / İSTANBUL ()

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan bazı Hava Harp Okulu öğrencilerinin yakınları, Hava Harp Okulu önünde bir araya gelerek, tutuklamaları protesto etti. Hava Harp Okulu'nun kapısına siyah çelenk ile tutuklu bulunan yakınlarının fotoğraflarını koymak isteyen ailelere polis izin vermedi. Kısa süreli tartışma sonrasında protestocu grup ellerinde tuttukları siyah çelenkleri ve çocuklarının fotoğraflarını Hava Harp Okulu kapısının yakınındaki bahçe duvarına bıraktı. Sonrasında protestocu grup, İstiklal Marşı ve Hava Harp Okulu marşını okudu.

"ASKERİ KAMP ORTAMINDA ÖĞRENCİLERİN TELEFON, İNTERNET ERİŞİMİ YASAKTIR"

Yaklaşık 100 kişiden oluşan protestocu grup, tutuklu bulunan yakınlarının fotoğrafları ve Türk Bayrakları ile Hava Harp Okulu önüne yürüdü. Hava Harp Okulu'nun önüne siyah çelenk ve karanfil bırakan grup adına basın açıklamasını okuyan Nazan Arık kardeşinin de tutuklu olduğunu belirterek, “Burada bulunmamızın nedeni tatbikat, terör saldırısını engellemek ve benzeri bahanelerle hain saldırıya iradeleri dışında alet edilmek istenen ve darbe kalkışmasında kullanılmak üzere teçhizatlandırılıp değişik noktalara gönderilen , Hava Harp Okulu öğrencileri ve diğer masum askeri öğrencileri anmak ve yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmaktır. Evlatlarımız o gün her sene yaptıkları askeri eğitim kampı için Yalova'daydı. Askeri kamp ortamında öğrencilerin telefon, bilgisayar, internet erişimi yasaktır. Yasağa uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımı vardır. 15 Temmuz'da her şey olağan sürecinde giderken, evlatlarımız yorgun bir günün ardından yataklarından kaldırılıp teçhizatlandırılarak her şeyden habersiz bir şekilde tatbikat bahanesiyle kamp alanından dışarı çıkarılmıştır. Ve bu hain darbe girişimine silah zoruyla alet edilmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

TUTUKLU BULUNAN ÖĞRENCİLERİN YAKINLARI KONUŞTU

Oğlunun tutuklu bulunduğunu belirten Fatma Okka, “Emir demiri kesiyordur. Komutan ne demişse uymak zorundadır bu çocuk. Çocuklarımızı devlete emanet ettik. Onların suçu yok. Tahliye edilsinler" dedi. Melek Çetinkaya da oğlunun tutuklu olduğunu söyleyerek, “Benim oğlum vatan haini oldu. Onu ben doğurdum, yetiştirdim. Vatan hainiyse onu bırak beni al" dedi. Oğlunun tutuklu olduğunu söyleyen Veysal Kılıç, “15 Temmuz gecesi, valiliğin önündeydik. Gördüğünüz şu polisler bana hacı baba düş önümüze. Hacı dede yürü diyen polis kardeşlerim, şimdi ben o hacı dedeyim değişmedim. Ben bu vatanın bekçilerindenim. Bize vatan haini diyemezsiniz. Şu bayrağı tankın üstüne diken adamım ben" diye konuştu.Protestocu grup sık sık, “Devlet askerine sahip çık, devlet öğrencine, emanete sahip çık, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

