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HASTANEYE SİLAHLI BASKIN OLAYINA 4 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA / İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının içinde 26 Ocak'ta duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 5 ŞÜPHELİYE...

HASTANEYE SİLAHLI BASKIN OLAYINA 4 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının içinde 26 Ocak'ta duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen E.Ç., F.E., B.Ö., S.B. ve B.D. Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. 5 şüpheli savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "Birden fazla kişi ile silahla tehdit", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh ceza Hakimliği şüphelilerden E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, diğer 4 şüphelinin ise "Silahla tehdit" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmalarına hükmetti.

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