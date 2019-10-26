Hastaneye Mehmetçik yetiştirdi, Suriyeli aile bebeğin adını 'Pınar' koydu

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında meskun mahal operasyonunu sürdüren Türk askerleri, Tel Abyad'da doğum sancıları artan hamile Suriyeli kadını zırhlı araçla Akçakale'ye ulaştırdı. Askerlerin hastaneye getirmesinin ardından Suriyeli kadının dünyaya getirdiği kız çocuğuna harekat nedeniyle 'Pınar' ismi verildi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn’da mayın/EYP temizliği devam ederken, bölgede görev yapan Mehmetçik, bir kız çocuğunun dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Türk askeri, Suriyeli hamile Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Tel Abyad'dan Akçakale Sınır Kapısı'na ulaştırılan kadın, daha sonra Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktorların doğumhaneye aldığı Ziheyye El Halil, kız bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden anne Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi. Pınar bebeğin annesi Ziheyye El Halil, Türk askerine ve doktorlara teşekkür ederek, "Türk askerleri olmasaydı, biz orada sağlık yardımı alamazdık. Onların sayesinde, Allah'ın yardımıyla buraya geldik. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Ali El Yunus, hem Barış Pınarı harekatı hem de Türk askerlerinin yardımları nedeniyle bebeğe Pınar ismini koyduklarını ifade ederek, "Türk askerleri durumun acil olduğunu anlayınca kendi araçlarıyla sınıra kadar getirdiler. Sonra ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Çok mutluyuz. Kız bebek olunca adını Pınar koyduk. Eğer erkek olsaydı adı Barış olacaktı. Barış Pınarı Harekatı ve Türk askerlerinin yardımından dolayı Pınar ismini koyduk" diye konuştu.

Pınar bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktor Mehmet Gümer, "Pınar bebeğimizin annesi dün saat 12.00'de hastaneye getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askerlerimizin olduğu bölgede annenin doğum sancısı başlıyor. Bizim askerlerimize bildiriyorlar. Askerlerimiz de acil tıbbi ihtiyaç olduğu için ivedi bir şekilde sınıra sonra da hastaneye getiriliyor. Biz de yapılan muayenede doğum sancısının başladığı anlaşıldı. Ardından doğum gerçekleşti. Bebeğimizin sağlık durumu ve annesi iyi. 3,5 kilogram kız bebek dünyaya geldi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askerlerin yardımlarıyla geldikleri için hem Türk ismi olsun hem de harekata atfen Pınar ismini koydular" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Pınar bebeğin görüntüleri

-Pınar bebeğin ailesinden görüntüler

-Anne ile röportaj

-Baba ile röportaj

-Doktor ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

Detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber- Semih ÇALIŞKAN, Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

