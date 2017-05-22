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HASTANENİN İNŞAAT HALİNDEKİ 8 KATLI EK BİNASINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sinan BİLGİLİ, İstanbul Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti... 8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan...

HASTANENİN İNŞAAT HALİNDEKİ 8 KATLI EK BİNASINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sinan BİLGİLİ, İstanbul
Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti... 8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saatte tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye yangının, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriyor. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-İtfaye merdiveninden su sıkılması
-Hastanenin bahçesinde yaşanın hareketlilik
-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 14.40 - Haber Kodu : 170522140

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